Britânicos aconselhados a passar menos tempo no chuveiro — CMIO

Os britânicos devem reduzir o tempo de banho em pelo menos 60 segundos para evitar a escassez de água, informou o The Sunday Times, citando fontes de empresas que lidam com abastecimento de água no Reino Unido.

De acordo com o relatório, representantes do setor disseram que, embora a medida possa ser “impopular”, o país enfrenta uma escolha simples: gastar um bilhão de libras em nova infraestrutura ou pedir às pessoas que passem um minuto a menos no chuveiro.

A chamada para encurtar os chuveiros ocorre em meio ao clima excepcionalmente seco no Reino Unido nas últimas semanas. O país viu o mês de julho mais seco já registrado, o que resultou em um aumento no uso de água. Isso levou várias regiões do sul da Inglaterra a proibir mangueiras e aspersores nesta semana, citando um nível de água subterrânea abaixo do necessário e a falta de água em reservatórios em todo o país.

Especialistas dizem que, se o clima não mudar, o país pode ser forçado a introduzir mais medidas de economia de água, incluindo restrições e racionamento de água.

Analistas acreditam que os residentes do Reino Unido são os culpados pela rápida diminuição do abastecimento de água.













“Parte do nosso problema atual com os baixos níveis de água levando a medidas como a proibição de mangueiras é que ainda pensamos nisso como um país úmido, tratando a água como um recurso infinito”, disse Christine Colvin, do The Rivers Trust, em comunicado, conforme citado pela Bloomberg. De acordo com Colvin, o Reino Unido usa mais água per capita do que qualquer outro país da Europa.

O Reino Unido tem um programa do governo segundo o qual cada residente deve reduzir o uso diário de água em um quarto até 2050 – dos atuais 145 litros por dia para 110. A diferença de 35 litros equivale aproximadamente a três ciclos de lava-louças ou seis descargas de um banheiro. O programa foi lançado depois que especialistas estimaram que em 25 anos o Reino Unido precisará de cerca de 4 bilhões de litros de água por dia para abastecer a população.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT