164º dia da operação especial da Rússia na Ucrânia

“Apesar das dificuldades, também acredito firmemente que a crise ucraniana será resolvida na mesa de negociações. Mais uma vez, lembrei ao Sr. Putin que podemos sediar seu encontro com o Sr. Zelensky. Continuaremos a desenvolver nosso diálogo com nosso vizinho do mar Negro, a Rússia, em todas as áreas para contribuir para a paz regional e global. Peço a Deus que nossas reuniões em Sochi sejam benéficas para nossa região, especialmente para a Turquia e a Rússia”, disse Erdogan a repórteres.