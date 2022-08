Forças da Rússia eliminam na Ucrânia 2 aviões Su-25 e mais de 80 mercenários, diz MD russo

Entidade de Defesa russa informa que, no decorrer da operação especial, unidades da defesa antiaérea derrubaram oito drones ucranianos e interceptaram 26 projéteis de lançadores múltiplos de foguetes , incluindo na área da ponte Antonovsky na região de Kherson.

Nas últimas 24 horas na Ucrânia foram atingidos um posto de comando da 10ª Brigada de Assalto de Montanha, tropas e equipamentos militares em 135 áreas, bem como dois depósitos com armamento, indicou a Defesa russa.

“Com um ataque de alta precisão da Forças Aeroespacial da Rússia contra um posto avançado da Legião Estrangeira no povoado de Vyvodovo, região de Dnepropetrovsk, foram eliminados mais de 80 mercenários e 11 veículos especiais”, ressalta a entidade.

As Forças Armadas russas eliminaram cerca de 500 nacionalistas ucranianos na região de Kherson com ataques aéreos e fogo de artilharia, disse ainda o representante do Ministério da Defesa russo.