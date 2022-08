77 anos do bombardeamento de Hiroshima: por que EUA não aprenderam as lições do passado?

Em agosto de 1945, aviões estadunidenses lançaram bombas atômicas sobre as cidades chinesas de Hiroshima e Nagasaki . Como resultado da explosão atômica e das suas consequências, em Hiroshima morreram 140 mil pessoas (de uma população de 350 mil). Outras 74 mil pessoas em Nagasaki também se tornaram vítimas mortais do bombardeio nuclear. Os civis constituíam a maioria esmagadora dos mortos.

Conforme o diretor do Centro de Segurança Internacional da Academia das Ciências russa, o acadêmico Alexei Arbatov, os EUA podem voltar a usar as armas nucleares, já que efetuar o primeiro ataque nuclear faz parte central da doutrina militar norte-americana.

“Eles não acreditam que tenha sido um ato de agressão. Segundo eles, a agressão foi cometida pelo Japão em Pearl Harbour [base naval dos EUA, atacada pela Marinha japonesa no início da Segunda Guerra Mundial] e as ações americanas foram atos de retaliação, assim como o bombardeio estratégico de cidades europeias por aviões britânicos e americanos. Eles consideram isso como atos de retaliação contra o agressor. Pode-se discordar, mas é a opinião dominante nos Estados Unidos”, afirmou.

De acordo com Arbatov, a doutrina nuclear norte-americana prevê a possibilidade de efetuar um primeiro ataque com armas nucleares, caso os aliados da OTAN sejam atacados com armas convencionais. Ao mesmo tempo, a doutrina russa prevê a possibilidade do primeiro uso das armas nucleares só em caso de um ataque contra a Rússia que ponha em perigo a própria existência do Estado russo, além da resposta no caso de um ataque nuclear contra a Rússia ou os seus aliados, esclareceu o acadêmico.