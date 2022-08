Militantes palestinos prometem vingança iminente contra Israel – CMIO

O líder da Jihad Islâmica Palestina, Ziyad Al-Nakhala, disse na sexta-feira que seu grupo teria como alvo Tel Aviv com mísseis.nas próximas horas.” Anteriormente, um ataque aéreo israelense matou um comandante sênior da organização militante.

“A metropolitana de Tel Aviv será um dos alvos dos mísseis da resistência, e as próximas horas provarão ao inimigo que todas as forças da resistência são uma só e vamos combatê-las como um só homem”. Al-Nakhala disse em comentários relatados pela rede de notícias Quds da Palestina.

Enquanto isso, as Forças de Defesa de Israel (IDF) implantaram baterias de defesa antimísseis Iron Dome perto das cidades de Beersheba, Tel Aviv e Jerusalém. Voos foram desviados do Aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv e abrigos antiaéreos na cidade foram preparados, informou o Times of Israel.

A IDF lançou ataques aéreos no enclave palestino de Gaza na sexta-feira, matando o comandante da PIJ Taysir al-Jabari. Os ataques, apelidados de ‘Operação Amanhecer’ pelas IDF, atingiram entre 10 e 20 terroristas da PIJ e mataram membros de uma “esquadrão terrorista” quem eram “em seu caminho para realizar um míssil antitanque e um ataque de franco-atirador”, os militares israelenses alegaram.













Autoridades palestinas disseram que, além de al-Jabari, pelo menos sete pessoas foram mortas nos ataques, incluindo uma menina de cinco anos, e mais de 40 ficaram feridas.

A dramática escalada em Gaza veio depois que as autoridades israelenses alertaram para os dias de ataques iminentes da PIJ. As advertências começaram depois que as forças israelenses prenderam o líder do grupo na Cisjordânia, Bassem Saadi, na cidade de Jenin na segunda-feira. Um adolescente palestino foi morto no ataque à casa de Saadi, provocando protestos em todos os territórios palestinos e levando a PIJ a colocar seus combatentes em alerta máximo.

Embora o Hamas, outro grupo militante palestino, não tenha sido alvo da operação de sexta-feira, divulgou um comunicado logo após o anúncio da morte de al-Jabari, dizendo “o sangue do nosso povo e a resistência não são derramados em vão”.