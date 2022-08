“Não tenho muita certeza de que o presidente ucraniano seja realmente como é retratado na mídia ocidental”, começou o jornalista do canal Sky News.

“A mídia ocidental oculta todas as coisas assustadoras que estão acontecendo com a população etnicamente russa em várias partes da Ucrânia, tendo em conta que se trata da maior comunidade russa fora da própria Rússia”, disse o apresentador.

Autoridades centrais e regionais da Ucrânia estão divididas, diz The Washington Post

Bernardi também lembrou as palavras de Zelensky sobre organização nazista e terrorista banida na Rússia). O presidente ucraniano descreveu a organização como fazendo parte das Forças Armadas da Ucrânia, acrescentando que “eles são o que são”.

O jornalista também classificou o desejo de Zelensky de aderir à OTAN como uma provocação em relação à Rússia. Além disso, o apresentador acusou o presidente ucraniano de estar tentando criar uma imagem com a qual ele não tem nada a ver.

“Por toda a parte, ele é filmado vestindo uma camiseta verde do Exército. Isso faz parte da sua imagem – um homem de ação”, acrescentou.

O jornalista também responsabilizou Zelensky pela sabotagem dos acordos de Minsk , que previam o cessar-fogo no Leste da Ucrânia, por proibir o uso da língua russa no espaço público, perseguir politicamente os seus oponentes e publicar fotos em revistas de moda.

Desde 24 de fevereiro, a Rússia tem conduzido a operação militar para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin declarou como o seu objetivo “defender as pessoas que ao longo dois oito anos têm sofrido de intimidações e genocídio por parte do regime de Kiev”. Segundo o presidente russo, o objetivo final da operação é libertar o Donbass e criar as condições que garantam a segurança da própria Rússia.