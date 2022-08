União Europeia elabora novo plano de ajuda à Ucrânia em vez do anterior, bloqueado pela Alemanha

Em maio, a Comissão Europeia sugeriu conceder à Ucrânia apoio financeiro no valor de até nove bilhões de euros. O empréstimo de um bilhão de euros (R$ 5 bilhões) foi proposto pela Comissão Europeia e aprovado pelo Parlamento Europeu e Conselho da UE, enquanto a primeira parte da ajuda foi enviada a Kiev em 1º de agosto. Para transferir este dinheiro, a Comissão Europeia não precisava de garantias adicionais dos países, podia fazê-lo no âmbito do plano financeiro plurianual da UE em vigor, na base do qual se elaboram os orçamentos anuais do bloco.