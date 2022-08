Militantes palestinos dizem que 100 foguetes foram lançados em Israel (VÍDEOS) — CMIO

A Jihad Islâmica Palestina (PIJ) disse na sexta-feira que lançou mais de 100 foguetes contra Israel, alertando que uma ofensiva mais ampla se seguiria. O ataque foi lançado em resposta a uma operação militar israelense que matou um dos comandantes mais graduados da PIJ e continuou a abalar Gaza durante a noite.

Jatos israelenses atingiram um prédio de apartamentos em Gaza na sexta-feira, eliminando o comandante da PIJ, Taysir al-Jabari. As Forças de Defesa de Israel (IDF) também alvejaram um adicional de 10 a 20 agentes da PIJ com mísseis e artilharia, em uma ofensiva dramática chamada ‘Operação Amanhecer’.

A PIJ imediatamente ameaçou atacar Tel Aviv com mísseis em resposta, e poucas horas após a morte de al-Jabari, sirenes de ataque aéreo puderam ser ouvidas em todo o sul de Israel. Imagens de vídeo filmadas pela correspondente da RT árabe Dalia Nammari mostraram alguns desses projéteis passando perto da fronteira Israel-Gaza, com alguns interceptados pelas baterias de defesa antimísseis Iron Dome de Israel.

A PIJ disse que disparou mais de 100 foguetes contra cidades no sul e centro de Israel, acrescentando que a barragem foi “apenas o começo” de sua resposta ao assassinato de al-Jabari. A IDF afirmou que cerca de 80 foguetes foram disparados de Gaza, com cerca de metade aquém do enclave palestino. Dos 46 que chegaram ao território israelense, 33 foram interceptados pelo Iron Dome, enquanto o restante caiu em áreas abertas, afirmou o IDF.

Acredita-se que o PIJ possua foguetes al-Quds caseiros, bem como mísseis antitanque e os foguetes Qassam, mais comumente usados ​​pelo Hamas, um grupo militante palestino maior.

Em meio à salva de Gaza, aeronaves israelenses lançaram uma onda de novos ataques aéreos em Gaza, visando o que as IDF disseram ser “locais de produção de armas, armazéns e postos de tiro”. Imagens de vídeo capturaram o momento em que uma suposta posição de disparo de foguetes e dois depósitos de armazenamento foram destruídos com mísseis.

כלי טיס של צה”ל תקפו לפני זמן קצר, שני מחסנים לאחסון אמצעי לחימה ועמדת שיגור רקטות נוספת של ארגון הטרור הג’יהאד האיסלמי הפלסטיני. צה”ל ממשיך גם עכשיו לתקוף מטרות טרור של הגא”פ ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/8xJQumN8xv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 5 de agosto de 2022

צה”ל תקף מטרות אמל”ח ועמדת שיגור רקטות נוספת של ארגון הטרור גא”פכלי טיס של צה”ל תקפו לפני זמן קצר, שני מחסנים לאחסון אמצעי לחימה ועמדת שיגור רקטות נוספת של ארגון הטרור הג’יהאד האיסלמי הפלסטיני. צה”ל ממשיך גם עכשיו לתקוף מטרות טרור של הגא”פ ברחבי רצועת עזה. pic.twitter.com/QoH9Tp6FBi — Força Aérea Israelense (@IAFsite) 5 de agosto de 2022

Autoridades palestinas disseram que pelo menos dez pessoas foram mortas pelos ataques aéreos de Israel, incluindo uma menina de cinco anos, enquanto mais de 55 palestinos ficaram feridos.

O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, anunciou na sexta-feira que autorizou a convocação de cerca de 25.000 reservistas, enquanto o porta-voz da IDF, Ron Kochav, disse ao Canal 12 que a operação contra a PIJ “demora muito”.

Em seu próprio discurso à nação na noite de sexta-feira, o primeiro-ministro Yair Lapid usou termos semelhantes, dizendo que a batalha “levará o tempo que for preciso”.

“Israel não ficará de braços cruzados quando houver aqueles que estão tentando prejudicar seus civis”. Lapid afirmou. “Este governo tem uma política de tolerância zero para qualquer tentativa de ataque – de qualquer tipo – de Gaza em direção ao território israelense.”

A última escalada começou quando as forças israelenses prenderam o líder da PIJ na Cisjordânia, Bassem Saadi, na cidade de Jenin na segunda-feira. Um adolescente palestino foi morto no ataque à casa de Saadi, provocando protestos em todos os territórios palestinos. Como o PIJ colocou seus combatentes em alerta máximo, autoridades israelenses alertaram repetidamente nesta semana sobre ataques iminentes de vingança.