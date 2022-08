ONU ‘incentiva terroristas’ – embaixador israelense – CMIO

Com os mísseis de Israel atingindo Gaza, o embaixador do país acusou a ONU de ser branda com o terror

O embaixador israelense na ONU Gilad Erdan acusou a organização de “fazendo falsas comparações imorais” entre os militares de Israel e os palestinos “terroristas”, depois de expresso “preocupação profunda” sobre o ataque de Israel a Gaza. Enquanto a ofensiva israelense eliminou terroristas de alto escalão, autoridades palestinas dizem que dezenas de civis foram mortos ou feridos.

O enviado da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland, emitiu um declaração na sexta-feira dizendo que ele estava “profundamente preocupado com a escalada em curso entre militantes palestinos e Israel”, incluindo o “assassinato direcionado” do comandante da Jihad Islâmica Palestina (PIJ) Taysir al-Jabari em um ataque aéreo israelense no início do dia.

Wennesland chamou ambos os lados “para evitar um novo conflito que teria consequências devastadoras, principalmente para os civis”, mas Erdan discordou de seu fraseado.

“Enquanto a Jihad Islâmica Palestina está lançando mísseis contra civis israelenses, o enviado da ONU expressa ‘profunda preocupação’ com a neutralização de um terrorista sênior por trás de um ataque iminente contra israelenses”. escreveu o embaixador no Twitter. “Ele também expressará profunda preocupação com a neutralização de al-Zawahiri?” ele perguntou, referindo-se ao líder da Al-Qaeda assassinado pelos EUA no último fim de semana.

“Por quanto tempo a ONU continuará fazendo falsas comparações imorais entre uma democracia que cumpre o direito internacional e organizações terroristas designadas cometendo crimes de guerra ao atacar deliberadamente civis?” ele continuou em um tweet de acompanhamento, concluindo que “essas comparações apenas incentivam os terroristas a continuar seus ataques”.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) atingiram o bloco de apartamentos de al-Jabari com um míssil na sexta-feira, dando início ao que chamou de ‘Operação Amanhecer’. Os ataques continuaram ao longo do dia, com o IDF mirando entre 10 e 20 outros agentes da PIJ, bem como depósitos de armas do grupo militante, postos de observação e posições de tiro.

Autoridades palestinas dizem que pelo menos dez civis foram mortos nos ataques, entre eles uma menina de cinco anos. Outros 55 foram relatados feridos.

A PIJ respondeu disparando dezenas de foguetes em território israelense. A IDF afirmou que a maioria dos projéteis que passaram pela fronteira Gaza-Israel foram derrubados pelo sistema de defesa antimísseis Iron Dome, com o restante caindo em campo aberto. Nenhuma vítima israelense foi relatada.

A última escalada começou quando as forças israelenses prenderam o líder da PIJ na Cisjordânia, Bassem Saadi, na cidade de Jenin na segunda-feira. Um adolescente palestino foi morto no ataque à casa de Saadi, provocando protestos em todos os territórios palestinos. Como o PIJ colocou seus combatentes em alerta máximo, autoridades israelenses alertaram repetidamente nesta semana sobre ataques iminentes de vingança.