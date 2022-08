Mídia: Apple avisa seus fornecedores para evitarem marca 'Made in Taiwan' com receio da China

Taiwan é o maior produtor mundial de microchips, com os chips da TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) usados em uma grande variedade de celulares, incluindo os iPhones, e também em outros dispositivos de comunicação, rádios, televisores, equipamentos médicos e videojogos. A Apple é responsável por cerca de um quinto da receita anual da TSMC, e a América do Norte é o maior mercado da empresa. De acordo com o site da empresa, a TSMC produz mais de 12.300 produtos para 535 clientes em todo o mundo