A Casa Branca está preparada para um carregamento maciço de armas pesadas e de longo alcance para Kiev, relata a Reuters

O governo dos EUA está preparando sua maior transferência de armas para a Ucrânia até o momento, com autoridades prontas para autorizar outros US$ 1 bilhão em ajuda militar, incluindo plataformas avançadas de foguetes e mísseis e munição adicional.

O novo pacote de ajuda pode ser anunciado já na próxima semana, informou a Reuters na sexta-feira, citando três autoridades não identificadas. Isso elevaria a assistência total de segurança dos EUA a Kiev para quase US$ 10 bilhões desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Embora as autoridades tenham dito que o presidente Joe Biden ainda não assinou formalmente a transferência, a proposta atual prevê US$ 1 bilhão em armas enviadas para Kiev, incluindo munições adicionais para o sistema de foguetes HIMARS, mísseis terra-ar NASAMS e até 50 veículos blindados M113, supostamente a variante ‘médica’.

Um pacote de ajuda militar separado para a Ucrânia foi anunciado na segunda-feira, no valor de cerca de US$ 550 milhões, e também contou com foguetes HIMARS.













Até agora, Washington enviou um total de 16 sistemas HIMARS para a Ucrânia, plataformas de longo alcance capazes de atingir alvos dentro do território russo. Embora Moscou tenha alegado ter eliminado algumas das armas do campo de batalha, oficiais militares dos EUA contestaram a conta russa, insistindo que o HIMARS de Kiev permanece intacto.

A nova transferência maciça de armas também ocorre após uma decisão do Pentágono de permitir que militares dos EUA tratem tropas ucranianas feridas em um grande hospital administrado pelos EUA no oeste da Alemanha, embora a logística para esse acordo permaneça incerta, já que a instalação fica a mais de 1.600 quilômetros de distância. da capital da Ucrânia e ainda mais longe das zonas de batalha ativas na região de Donbass.