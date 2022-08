Grão ucraniano fluindo para os mercados globais — CMIO

Três navios carregados de grãos deixaram os portos ucranianos do Mar Negro na sexta-feira sob um acordo negociado com a Rússia no mês passado, informou a Reuters, citando o Ministério da Defesa turco e testemunhas.

Dois navios de grãos partiram de Chernomorsk e um de Odessa, transportando um total de cerca de 58.000 toneladas de milho para a Irlanda, Grã-Bretanha e Turquia, disse a Reuters.

Isso segue a partida do primeiro navio de Odessa na segunda-feira, que está transportando mais de 26.000 toneladas de milho para o Líbano. O milho é a principal exportação de grãos da Ucrânia, respondendo por mais de 15% da oferta global.

As exportações de grãos ucranianos foram suspensas depois que a Rússia lançou sua operação militar no país em fevereiro, levando a crescentes preocupações com o fornecimento global de alimentos.













Kiev acusou a Rússia de impedir a saída de navios civis, enquanto Moscou culpou a Ucrânia, dizendo que colocou minas marítimas perto de seus portos, o que impediu os embarques. A Turquia e a ONU ajudaram Moscou e Kiev a negociar um acordo no mês passado para permitir a retomada do tráfego marítimo.

De acordo com o Ministério da Defesa turco, as exportações de grãos da Ucrânia sob o acordo estão indo bem.

