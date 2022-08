"Somos uma nação que implora petróleo": Trump volta a criticar governo Biden

Em março, os EUA introduziram o embargo ao petróleo russo pela sua operação militar na Ucrânia. Como resultado, o país tem enfrentado a alta dos preços da gasolina, que em 14 de junho marcou o seu recorde histórico ao atingir US$ 1,32 por litro (R$ 6,82), segundo dados da Associação Estadunidense do Automóvel (AAA).

Para aliviar a crise, Washington empreendeu uma série de medidas. Em particular, em maio autorizou o reinício de operações das petrolíferas norte-americanas e europeias com a Venezuela após anos de sanções contra o país sul-americano. Além disso, durante a visita de Biden à Arábia Saudita em julho, Riad anunciou que aumentaria a sua capacidade de produção diária de petróleo até 13 milhões de barris, mas só em 2027, depois do qual já não haverá tal possibilidade. Altos funcionários norte-americanos, incluído o presidente incumbente, declararam em várias ocasiões que o país não está em recessão, embora os dados do Departamento de Comércio estadunidense demonstrem o contrário.