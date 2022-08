O mundo está caminhando para a fome global? — RT Notícias de Negócios

O aumento dos preços dos grãos e as interrupções no fornecimento estão causando temores de uma crise iminente

O ministro da Agricultura da Rússia, Dmitry Patrushev, alertou na sexta-feira que o ministério vê riscos de a meta de colheita de grãos do país não ser alcançada este ano. A quantidade de grãos colhidos na Rússia até agora é menor do que no ano passado, disse ele. Isso pode forçar o ministério a rever seus planos de exportação de grãos, o que pode afetar negativamente o mercado global da commodity, acrescentou o ministro. A escassez de grãos já elevou os preços em todo o mundo e levantou preocupações de uma possível crise alimentar.