Morre empresário americano acusado de evasão fiscal

A Forbes estimou o patrimônio líquido de Brockman em US$ 4,7 bilhões, que ele ganhou com a venda de software para revendedores de automóveis e investimentos.

Em outubro de 2020, os Estados Unidos acusaram um empresário de evasão fiscal de dois bilhões de dólares, valor recorde na história do país para um indivíduo. Segundo as autoridades, ele escondeu parte de sua renda usando esquemas offshore e não pagou US$ 1,4 bilhão ao tesouro de 2004 a 2018. Brockman se declarou inocente e os advogados logo começaram a argumentar que a doença o privou da oportunidade de participar do julgamento.