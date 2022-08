'Único fornecedor confiável' de gás se foi, plano de redução de Bruxelas é irrealista, dizem gregos

O plano da Comissão Europeia para regular e coordenar o uso do gás na União Europeia (UE) está recebendo ríticas na Grécia, revelaram respondentes inquiridos no país pela Sputnik.

A proposta publicada em 20 de julho tem como objetivo reduzir o uso do gás no bloco em 15% até março de 2023, em meio à tentativa de acabar com a dependência da Rússia. Ela permite flexibilidade a nível nacional para atingir o objetivo. Mesmo assim, o plano tem sido polêmico em vários Estados-membros, incluindo na Grécia, Hungria, Polônia e Portugal.

“Creio que o plano é ambicioso, mas não penso que seja possível. A UE está procurando ter de 75% a 80% da capacidade de armazenamento de gás no final do outono [europeu], o que não é possível no momento, mesmo que todos os Estados-membros consigam cortes de 15% nos próximos meses, o que é altamente improvável”, opinou Giannis, um analista financeiro de 41 anos de Creta.

“O único fornecedor confiável com grandes quantidades de gás para a UE era a Rússia, e depois que a UE atingiu a Rússia com sanções , este fornecedor se foi”, apontou ele.

Stavroula, um farmacêutico de 30 anos de idade, por sua vez, criticou as sugestões de reduzir a temperatura do ar condicionado em um ou dois graus, que afirma não ser comparável à energia emitida por produtores estatais de energia intensiva. Apesar de tudo, ele ainda está otimista com as medidas da UE e não está preocupado com o inverno.