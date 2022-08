Macedônia do Norte enviará tanques e aviões à Ucrânia que responde: mais corajosos que países do G20

“Um amigo é conhecido em apuros. Não importa o tamanho do seu país ou o tamanho do seu PIB, o que importa é o tipo de coração que você tem. Muitas nações estão mostrando mais coragem hoje do que metade do G20. Como a Macedônia do Norte, colocando um ombro [amigo] na forma de tanques e aviões. Nós nunca esqueceremos”, afirmou Podolyak.