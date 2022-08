FBI alerta para ataques terroristas ‘espetaculares’ — CMIO

O diretor do FBI, Christopher Wray, alertou que grupos terroristas como a Al-Qaeda continuam buscando maneiras de lançar ataques em larga escala nos EUA e em outros países ocidentais, apesar dos esforços de Washington para “degradar” liderança sênior da organização.

Falando aos legisladores durante uma audiência do Comitê Judiciário do Senado na quinta-feira, Wray disse “prevenir ataques terroristas” restos “a prioridade máxima do FBI”, e passou a destacar a suposta ameaça representada por vários atores, incluindo a infame célula terrorista por trás dos ataques de 11 de setembro.

“A Al-Qaeda mantém seu desejo de conduzir e inspirar ataques espetaculares em grande escala”, disse ele, acrescentando que “Ao longo do ano passado, a propaganda dos líderes da Al-Qaeda continuou a buscar inspirar indivíduos a conduzir seus próprios ataques nos Estados Unidos e em outras nações ocidentais.”













No entanto, graças a “pressão contínua” sobre o grupo pelas forças armadas e policiais dos EUA, a Al-Qaeda foi “degradado”, Wray alegou. Por essa razão, “no curto prazo”, ele disse que provavelmente concentraria sua atenção em “ataques de pequena escala e facilmente alcançáveis ​​em regiões como a África Oriental e Ocidental” em vez de operações mais sofisticadas nos EUA ou na Europa.

No fim de semana, a Casa Branca disse que o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi morto em um ataque de drone da CIA, encerrando uma caçada de anos que colocou al-Zawahiri no topo da lista dos mais procurados do FBI. O egípcio de 71 anos liderou o grupo desde a morte do chefão terrorista Osama Bin Laden em um ataque americano em 2011, e acredita-se que tenha ajudado a planejar os ataques de 11 de setembro.

Apesar das advertências de Wray sobre a ameaça duradoura representada por grupos baseados no exterior, o chefe do FBI disse “extremistas violentos locais” são atualmente os “maior ameaça terrorista” nos EUA, ou seja, aqueles que operam sozinhos ou em “pequenas células”. O aparato de segurança nacional alertou repetidamente sobre o radicalismo local nos últimos anos, intensificando seus alertas periódicos de ameaças durante uma série de bloqueios do Covid-19 em 2020, e ainda mais após o tumulto no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.