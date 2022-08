75.000 britânicos prometem parar de pagar suas contas de energia

Como os elevados preços da energia no Reino Unido, um grupo anônimo chamado “Don’t Pay UK” (Não pague Reino Unido) lançou uma campanha pedindo a um milhão de britânicos que, quando os preços devem subir mais uma vez.

Membros da campanha dizem que pelo menos 75.000 pessoas já se comprometeram até agora a cancelar seus débitos diretos de gás e eletricidade em protesto contra os custos crescentes. O governo do Reino Unido está classificando a campanha como “altamente irresponsável”, conforme relatado pelo The Independent, na quinta-feira (4).

“Esta é uma mensagem altamente irresponsável , que, em última análise, apenas aumentará os preços para todos os outros e afetará as classificações de crédito pessoal”, disse um porta-voz do governo ao jornal.

“Embora nenhum governo possa controlar os preços globais do gás, estamos fornecendo £ 37 bilhões [cerca de R$ 231,7 bilhões] de ajuda para famílias, incluindo £ 400 [aproximadamente R$ 2.500] de desconto nas contas de energia e £ 1.200 [pouco mais de R$ 7.500] de apoio direto às famílias mais vulneráveis para ajudar no custo de vida.”

O teto de preço de energia do governo, que é definido pelo regulador Ofgem, deve subir acima de £ 3.000 (cerca de R$ 18.700) no dia 1º de outubro, um aumento de quase 65%. Os custos de energia já aumentaram 54% no início deste ano.