Austrália chama exercícios de mísseis balísticos da China de 'desestabilizadores'

Tanto o Japão quanto a Austrália fazem parte do grupo Quad , integrado também pelos EUA e a Índia. Camberra vê o Quad como um “pilar-chave” de sua política externa. Nesta sexta-feira (5) o Japão enviou jatos de combate às ilhas Sakishima depois que drones chineses se aproximaram do território japonês.

Wong disse que transmitiu as preocupações de Camberra sobre a “escalada da atividade militar” e “riscos de erro de cálculo” ao seu homólogo chinês Wang Yi durante a reunião da Cúpula do Leste da Ásia (EAS, na sigla em inglês) realizada no início da sexta-feira (5) em Phnom Penh, Camboja. A EAS inclui ainda como participantes os EUA, Índia, Rússia e os dez membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, na sigla em inglês).