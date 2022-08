EUA alegam ‘escalada significativa’ pela China — CMIO

Pequim não deve usar a viagem de Nancy Pelosi a Taiwan como pretexto para ações provocativas, disse o principal diplomata dos EUA

Os exercícios de larga escala lançados pelos militares chineses em resposta à viagem da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan no início desta semana são “uma escalada significativa” às tensões na região, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

China “não deve usar a visita como pretexto para guerra, escalada, para ações provocativas”, Blinken disse a jornalistas à margem da Cúpula do Leste Asiático no Camboja na sexta-feira.

A viagem de Pelosi à ilha autogovernada foi pacífica e não significa que Washington tenha mudado sua política em relação à China, então “não há justificativa possível” pelos jogos de guerra sem precedentes que estão sendo encenados por Pequim em torno de Taiwan, disse ele, acrescentando que a China deveria “cessem essas ações”.

Blinken fez um discurso na cúpula, com os principais diplomatas da região Ásia-Pacífico, incluindo o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi e seu colega russo, Sergey Lavrov.

Durante seu discurso, o secretário de Estado descreveu a reação da China à visita de Pelosi como “flagrantemente provocativo”, um oficial ocidental que estava na platéia disse à Reuters.













Ao lançar os maiores exercícios militares de todos os tempos no Estreito de Taiwan, disse ele, Pequim está tentando intimidar não apenas Taipei, mas também seus vizinhos, revelou a fonte.

Outro funcionário que conversou com a Bloomberg disse que Blinken acusou a China de tentar perturbar o status quo em torno de Taiwan por meio de ações provocativas.

Também na sexta-feira, o embaixador chinês nos EUA foi convocado à Casa Branca para discutir o atual aumento das tensões entre Washington e Pequim.

Wang, que teve uma reunião com Lavrov na capital do Camboja, Phnom Penh, também comentou sobre a viagem de Pelosi a Taipei, dizendo que Pequim não tinha outra escolha a não ser “responda com severidade”.

“Esta comédia vulgar certamente terá sérias consequências para os EUA, e Washington tem toda a responsabilidade por isso”. disse o ministro das Relações Exteriores chinês, conforme citado pela RIA Novosti.













As ações do presidente da Câmara dos EUA foram “uma violação grave da política de Uma China” e uma violação da soberania e integridade territorial do país, afirmou Wang. “Ninguém, nenhum poder político, nenhum país será capaz de separar Taiwan da China.”

Pelosi, que é a terceira na fila para a presidência dos EUA, chegou a Taiwan na terça-feira e partiu no dia seguinte, tornando-se a autoridade americana de mais alto escalão a visitar a ilha desde 1997.

Pequim, que considera Taiwan parte de seu território como parte da política de Uma China, respondeu à visita anunciando exercícios militares e exercícios de tiro real em seis áreas marítimas ao redor da ilha e impondo restrições comerciais a Taipei.

Na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China anunciou que Pelosi e seus familiares imediatos também serão sancionados.

Taiwan é autogovernada desde 1949, mas nunca declarou oficialmente a independência da China. Apesar de reconhecer oficialmente Pequim como a única autoridade legítima na China desde 1979, os EUA mantêm fortes laços não oficiais com a ilha de 23,5 milhões de habitantes, vendendo armas para Taipei e apoiando seu esforço por soberania.