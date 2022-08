Fenerbahce é punido após cantos sobre Putin em partida contra o Dínamo de Kiev

O clube turco, além da multa, foi punido com o fechamento parcial de suas arquibancadas devido ao comportamento de seus torcedores durante um jogo de qualificação da Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev , da Ucrânia.

Segundo o site da organização , aos 57 minutos da partida o atleta do Dínamo de Kiev Vitaly Buyalskyaos torcedores do Fenerbahce logo após marcar um gol na equipe turca.

Em resposta, as arquibancadas começaram a gritar: “Vladimir Putin”. De acordo com relatos da mídia, por causa disso, o técnico do Kiev, Mircea Lucescu, não apareceu na coletiva de imprensa pós-jogo.