Alemanha culpa a Rússia pelo impasse das turbinas a gás — CMIO

A Alemanha culpou Moscou por bloquear deliberadamente o processo de retorno e usar a turbina como pretexto para reduzir o fluxo de gás. O chanceler Scholz disse que a turbina recebeu “todas as aprovações” necessário para a exportação da Alemanha para a Rússia, e foi a vez da Gazprom fornecer as informações alfandegárias para viabilizar o embarque.

A Gazprom, no entanto, disse na quarta-feira que as sanções ocidentais impossibilitam a devolução adequada do equipamento do oleoduto.













Foi relatado no mês passado que a turbina deveria ser enviada para a Rússia dentro de dias. A partir de quinta-feira, no entanto, ainda está na Alemanha.

Outra turbina Siemens foi desativada em uma estação de compressão no mês passado devido à sua condição técnica, com o fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream 1 caindo para apenas 20% da capacidade.

Na quarta-feira, a fabricante de turbinas Siemens confirmou que apenas uma em cada seis de suas turbinas Nord Stream 1 está atualmente operacional e que cinco são necessárias para bombear a 100% da capacidade.

Moscou disse repetidamente que as sanções internacionais estão essencialmente impossibilitando o aumento de suprimentos para a UE, pois impedem a devida manutenção do equipamento.

