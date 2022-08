Coreia do Sul espera normalização das relações com a Rússia

SEUL, 6 de agosto – RIA Novosti. Seul espera uma paz rápida na Ucrânia e a normalização das relações com Moscou, disse o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Pak Chin, durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, como foi informado à RIA Novosti no Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul.

Uma breve reunião ministerial ocorreu em 5 de agosto à margem da Cúpula do Leste Asiático (EAS) em Phnom Penh. As partes discutiram a situação na península coreana e a crise ucraniana.

Park Chin chamou a Coreia do Norte, que está se preparando para o sétimo teste nuclear, de culpada pelo aumento da tensão na península coreana, e também observou que a crise ucraniana afeta negativamente as relações russo-sul-coreanas.

“Espero a normalização mais rápida das relações entre a Coreia do Sul e a Federação Russa e a restauração da paz na Ucrânia”, disse o ministro.

Pak Chin também pediu atenção especial para que a crise não prejudique empresas sul-coreanas e cidadãos do país que vivem na Rússia. Ao mesmo tempo, ele observou que a crise ucraniana levou a interrupções nas cadeias de suprimentos globais e à desestabilização do mercado de câmbio.

De acordo com a mídia sul-coreana, o lado russo em resposta expressou insatisfação com o fato de a Coreia do Sul ter aderido às sanções contra Moscou, mas observou que se Seul relatasse as dificuldades específicas de suas empresas, a Rússia “levaria a sério”.

Lavrov disse que o lado russo está monitorando a situação na Coreia do Norte e enviou uma “mensagem” que pode ajudar a melhorar a situação. Segundo a mídia sul-coreana, o ministro das Relações Exteriores também usou a expressão olho por olho em uma conversa. A mídia sul-coreana interpretou isso como “olho por olho, dente por dente” e especulou que o ministro estava apontando que a Coreia do Sul e os EUA também eram responsáveis ​​pelo que estava acontecendo na região.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul se recusou a comentar à RIA Novosti sobre o código de vestimenta do ministro sul-coreano na reunião. Ele apareceu de terno com camisa azul e gravata amarela, o que alguns meios de comunicação locais interpretaram como um sinal de apoio à Ucrânia.