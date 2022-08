“A situação nos mercados globais é difícil, especialmente para o trigo. Nesta temporada, devido a uma série de fatores, incluindo a seca nos EUA e na Europa, inundações na Austrália e mau tempo na Índia, a oferta global de trigo moído cairá. Além disso, devido às anomalias climáticas, espera-se uma diminuição da qualidade do trigo na América do Norte. Tudo isso, juntamente com restrições logísticas, pode levar a sérios riscos em termos de segurança alimentar global no ano agrícola atual”, disse ele.

Patrushev compartilhou uma atualização sobre a colheita do Estado da Rússia, dizendo que cerca de 27% dos campos foram cultivados , com 55 milhões de toneladas de grãos coletadas. O indicador é considerado bom, mas abaixo dos rendimentos mostrados há um ano , graças a uma primavera fria e problemas com a obtenção de peças para equipamentos agrícolas de fabricação estrangeira.

Sanções ocidentais, consequências globais

Segundo ele, as sanções “agravaram a situação com o fornecimento de grãos e fertilizantes para países africanos”, e desencadearam “uma séria ameaça à segurança alimentar” para o continente.

As sanções impostas à Rússia na primavera de 2022, que incluíram restrições diretas às exportações de alimentos e fertilizantes, além de esforços para limitar o comércio da Rússia em commodities agrícolas com países terceiros através das chamadas sanções secundárias a navios de carga ou provedores de seguros, já tiveram um impacto notável na segurança alimentar .

No início deste ano, a mídia alemã denunciou que os agricultores do país perderam quase três milhões de toneladas da produção agrícola em razão das sanções. Em junho, o jornal Bild relatou que quase um em cada seis alemães é forçado a pular refeições graças aos aumentos fora de controle nos preços dos alimentos . Na Polônia, assim como na Itália, em meio a escassez de trigo, farinha e massa, a inflação disparou.

As regiões inseguras de alimentos do planeta se saíram ainda pior. De acordo com uma estimativa recente da agência internacional de ajuda Mercy Corps, os preços da farinha no Líbano, que depende da Rússia e da Ucrânia para mais de 80% de suas necessidades de flores de trigo,

Faltam alimentos no mundo

No mês passado, no esteio da assinatura do acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia, o Tesouro dos EUA inverteu o curso sobre uma série de diretivas de sanções alimentares e fertilizantes, “esclarecendo”para a compra ou transporte de commodities agrícolas russas.

A insegurança alimentar foi um fator crítico na chamada agitação da “Primavera Árabe”, que varreu todo o Oriente Médio e norte da África no início de 2010. Essa crise, juntamente com as intervenções militares dos EUA e da OTAN no Iraque e no Afeganistão, ajudou a desencadear a onda europeia de migrantes de 2015.