Coreia do Sul promete apoiar política de “Uma China”

SEUL, 6 de agosto – RIA Novosti. O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Pak Chin, disse durante a Cúpula do Leste Asiático (EAS) em Phnom Penh que Seul apóia a política de “uma China” e está preocupada com o aumento das tensões no Estreito de Taiwan, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul.

“O ministro Pak Chin disse que (Coreia do Sul – ed.) apoia a política de Uma China, e que a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan são uma condição necessária para a segurança e prosperidade na região, e é uma questão muito importante para a Coreia do Sul, “, disse em comunicado do Itamaraty.

As relações oficiais entre o governo central da República Popular da China e sua província insular foram interrompidas em 1949, depois que as forças do Kuomintang lideradas por Chiang Kai-shek, derrotadas em uma guerra civil com o Partido Comunista da China, se mudaram para Taiwan. Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final da década de 1980. Desde o início da década de 1990, as partes começaram a entrar em contato por meio de organizações não-governamentais – a Associação de Pequim para o Desenvolvimento das Relações no Estreito de Taiwan e a Fundação de Intercâmbio do Estreito de Taipei.