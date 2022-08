Siemens acusa Gazprom de mentir – mídia – CMIO

Uma disputa está aumentando entre a Rússia e a Alemanha sobre um componente crítico para o oleoduto Nord Stream 1

A Siemens Energy acusou a gigante russa de energia Gazprom de mentir ao dizer que as sanções internacionais estão impedindo o retorno de uma turbina para o oleoduto Nord Stream 1 da Alemanha para a Rússia.

“Tudo o que poderia ser dito sobre esta questão já foi dito, até o chanceler alemão esteve lá ontem e falou, não há mais nada a dizer… Não há sanções da UE contra a turbina, simplesmente não é verdade”, A agência de notícias de negócios russa RBC citou um representante da Siemens Energy na quinta-feira.

Rússia cita “Várias razões” diariamente sobre o motivo pelo qual a turbina não pode ser aceita pela Gazprom, disse a Siemens Energy, conforme citado pela RBC. Segundo a empresa, se a Rússia realmente quisesse receber o equipamento, isso já teria acontecido.

Na quarta-feira, a Gazprom disse que as sanções ocidentais impossibilitam a entrega da turbina Nord Stream da Alemanha para a Rússia.

“Os regimes de sanções do Canadá, da UE, do Reino Unido e a inconsistência da situação atual com as atuais obrigações contratuais por parte da Siemens tornam a entrega do motor 073 à Portovaya [compressor station] impossível,” A Gazprom disse em um comunicado.













Na quarta-feira, o CEO da Siemens Energy, Christian Bruch, disse que a empresa alemã cumpriu todas as condições para enviar a turbina reparada de volta à Rússia. Segundo Bruch, a empresa está “extremamente interessado” no avanço do processo e culpou a falta de documentos do lado russo pelo atraso. O chanceler alemão Olaf Scholz inspecionou a turbina Nord Stream e afirmou que estava pronta para operação e poderia ser enviada para a Rússia a qualquer momento.

Em meados de junho, a Gazprom reduziu o fornecimento de gás via Nord Stream para 40% da capacidade, pois a Siemens não havia devolvido a turbina a tempo após os reparos no Canadá, devido às sanções de Ottawa a Moscou. Após pressão de Berlim, o Canadá concordou em enviar a turbina para a Alemanha e depois para a Rússia.

Em 25 de julho, a Gazprom confirmou que recebeu os documentos da turbina da Siemens. Segundo a empresa russa, no entanto, os papéis não esclareceram questões levantadas pelas sanções e a entrega da peça à Alemanha constituiu uma quebra de contrato.

No momento da redação deste artigo, a turbina permanece presa na Alemanha.

