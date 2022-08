Mais de 100.000 mísseis preparados para lançamento contra Israel em caso de provocação, diz IRGC

“No Líbano, dezenas de milhares, até mais de cem mil mísseis estão prontos para serem disparados para criar um inferno para os sionistas no momento de fazer acontecer a predestinação divina”, disse Salami em um discurso em Teerã, Irã, em referência a Israel. Na fé muçulmana xiita, a “predestinação divina” refere-se a eventos que Alá sabe que ocorrerão, mas não necessariamente controla.

Salami avisou Tel Aviv, citado pela agência iraniana Tasnim, que o grupo militante libanês pode colocar Israel de joelhos no caso de alguma provocação contra ele, e que seu líder, Hassan Nasrallah, está determinado a combatê-lo. Para o comandante do IRGC, basta realizar uma “operação” em Jerusalém, onde têm ocorrido periodicamente tensões e violência entre as autoridades israelenses e os palestinos.