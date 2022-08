O aumento histórico da taxa do Reino Unido vem com um aviso – CMIO

O Banco da Inglaterra anunciou nesta quinta-feira o maior aumento da taxa de juros desde 1995, enquanto luta contra a inflação crescente.

O regulador aumentou sua taxa de referência em meio ponto percentual para 1,75% no sexto aumento da taxa de juros desde dezembro.

O banco também prevê uma recessão no Reino Unido, alertando que a economia começará a encolher no quarto trimestre deste ano e continuará se contraindo ao longo do próximo ano.

A inflação da Grã-Bretanha subiu para 9,4% em junho e, de acordo com várias estimativas, pode aumentar para entre 11% e 15% no início do próximo ano. O aumento dos preços está sendo impulsionado principalmente pelo aumento dos custos de energia e alimentos.

