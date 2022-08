'Comunidade internacional está unida': missão de paz da OTAN permanecerá no Kosovo, diz EUA

Apesar da manutenção da força de paz no Kosovo, o representante do Departamento de Estado afirmou que os EUA rejeitam qualquer tipo de uso da força para resolver as tensões locais.

As recentes tensões na região explodiram após o anúncio do Kosovo de introduzir novas regras de fronteira, na segunda-feira (1º). As medidas restringiriam a entrada pela Sérvia com identificação e placas emitidas por Belgrado, introduzindo exigências de documentação do Kosovo. As novas regras foram anunciadas após uma visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.