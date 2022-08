Os alemães previram um desastre financeiro

A Alemanha, como outros países ocidentais, enfrenta o aumento dos preços da energia e o aumento da inflação devido à imposição de sanções contra Moscou e à política de abandono de seu combustível. Devido ao aumento do preço do combustível, principalmente do gás, a indústria na Alemanha perdeu em grande parte suas vantagens competitivas, o que afetou também outras áreas da economia alemã – a mais poderosa da União Europeia.