Coreia do Sul apela por melhores relações com Moscou e por acordo de paz sobre a Ucrânia





As declarações foram dadas durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na Cúpula do Leste Asiático (EAS) em Phnom Penh, no Camboja, nesta sexta-feira (5), segundo confirmou o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul à Sputnik.

Park Jin e Lavrov tiveram breves conversas na reunião do EAS na capital cambojana, discutindo a crise ucraniana, bem como a situação na península coreana, disse um representante do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul à Sputnik.

“Espero uma rápida normalização das relações entre a Coreia do Sul e a Federação da Rússia e a restauração da paz na Ucrânia”, disse Park Jin ao porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

Ele admitiu que a crise ucraniana está tendo um impacto negativo nas relações entre a Rússia e a Coreia do Sul e expressou preocupação com interrupções nas cadeias de suprimentos globais e flutuações do mercado.

De acordo com relatos da mídia sul-coreana, a Rússia expressou insatisfação com o fato de a Coreia do Sul ter aderido às sanções contra a Rússia, mas garantiu a Seul que, se houver alguma dificuldade específica que as empresas sul-coreanas relatarem enquanto trabalham na Rússia, Moscou “vai levar isso a sério”.

Lavrov também teria dito a Park Jin que o lado russo está monitorando a situação na Coreia do Norte e enviou uma “mensagem” ao país, que poderia ajudar a melhorar a situação.

A 55ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), a Conferência Pós-Ministerial da ASEAN, a 23ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores da ASEAN Plus, a 12ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Ásia Oriental (EAS), o 29º Fórum Regional da ASEAN e outras reuniões relacionadas estão ocorrendo na capital cambojana de Phnom Penh, entre 31 de julho e 6 de agosto.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse a jornalistas no início desta semana que não teve interações com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, durante as reuniões da ASEAN em Camboja.

