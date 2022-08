Turquia se irrita com ataques aéreos israelenses — CMIO

Ancara disse que as mortes de civis são “inaceitáveis” depois que um ataque aéreo israelense atingiu um complexo de apartamentos em Gaza

A Turquia condenou as operações militares israelenses em Gaza, pedindo a redução da escalada em meio a uma troca de ataques aéreos das IDF e disparos de foguetes de militantes palestinos. Enquanto isso, Washington expressou total apoio ao Estado judeu.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia disse que “fortemente” condenou os ataques aéreos israelenses na sexta-feira, pedindo “contenção e bom senso” ao enfatizar a necessidade “terminar imediatamente esses eventos antes que eles se transformem em um novo conflito”.

“Achamos inaceitável que civis, incluindo crianças, tenham perdido a vida em ataques”, disse. disse o ministério, acrescentando, “Estamos profundamente preocupados com a crescente tensão na região após os ataques.”

Os comentários vieram depois que Israel abriu uma nova ofensiva em Gaza na sexta-feira, ‘Operação Amanhecer’, que começou com ataques aéreos em um prédio de apartamentos e supostamente matou um comandante sênior da Jihad Islâmica Palestina (PIJ), um grupo militante com sede em Gaza. . Os militares de Israel disseram ter como alvo até 20 combatentes da PIJ adicionais, enquanto as autoridades palestinas relataram pelo menos 10 não-combatentes mortos, incluindo uma menina de cinco anos.

מבצע “עלות השחר”:התקיפות נמשכות: צה”ל תקף אתרים נוספים לייצור אמל”ח של ארגון הטרור הג’יהאד האיסלמי הפלסטינימטוסי קרב תקפו אתר נוסף לייצור חומרים המשמשים לייצור רקטות של ארגון הטרור גא”פ.בנוסף הותקפו אתרים לייצור פצצות מרגמה> > pic.twitter.com/aom75CInxK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 5 de agosto de 2022

Nas primeiras horas de sábado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que bombardearam outros locais da PIJ em Gaza usados “para a produção de explosivos”, bem como vários PIJ “lançadores de foguetes”, compartilhamento cenas de algumas das missões.













Antes de uma ligação entre o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, e seu colega americano, Lloyd Austin, o enviado de Washington a Israel, Tom Nides, declarou que “os Estados Unidos acreditam firmemente que Israel tem o direito de se proteger”, embora ele tenha acrescentado que os funcionários “envolver-se com diferentes partes e pedir calma a todos os lados”.

Enquanto isso, as Nações Unidas expressaram “preocupação profunda” sobre as hostilidades renovadas, provocando indignação do embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, que criticou o organismo internacional por fazer “falsas comparações imorais” entre as forças israelenses e os palestinos “terroristas”.