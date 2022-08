Estado da UE pode se tornar grande fabricante de chips – Reuters – CMIO

A maior fundição de semicondutores do mundo é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), que produz mais de 90% dos semicondutores mais avançados usados ​​na indústria global.













Uma crise global de fornecimento de chips desencadeada pela pandemia de coronavírus reduziu a produção da indústria automotiva estratégica da Europa. Os semicondutores também são usados ​​em computadores, eletrodomésticos e vários outros itens.

A Reuters informou anteriormente que Roma está pronta para financiar até 40% do investimento total da Intel na Itália, que deve aumentar ao longo do tempo em relação aos US$ 5 bilhões iniciais.

A UE quer desenvolver instalações inovadoras de semicondutores em seu território. A Comissão Europeia disponibilizou um total de mais de 43 bilhões de euros em investimentos orientados por políticas sob sua Lei de Chips até 2030.

