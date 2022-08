Mídia: Pelosi voou para fora do Japão, completando a turnê asiática

O voo especial com a delegação dos EUA deixou o Japão na tarde de sexta-feira, depois que Pelosi realizou uma série de reuniões em Tóquio, inclusive com o primeiro-ministro Fumio Kishida e o presidente da Câmara Baixa do Parlamento, Hiroyuki Hosoda.

As relações oficiais entre o governo central da República Popular da China e sua província insular foram interrompidas em 1949, depois que as forças do Kuomintang lideradas por Chiang Kai-shek, derrotadas em uma guerra civil com o Partido Comunista da China, se mudaram para Taiwan. Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final da década de 1980. Desde o início da década de 1990, as partes começaram a entrar em contato por meio de organizações não-governamentais – a Associação de Pequim para o Desenvolvimento das Relações no Estreito de Taiwan e a Fundação de Intercâmbio do Estreito de Taipei.