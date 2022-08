Embaixador russo descreve acusações dos EUA sobre papel de Moscou na crise alimentar como absurdas

“Todas as tentativas de transferir a responsabilidade para a Rússia são absurdas, declarou Antonov a repórteres nesta sexta-feira (5).

O embaixador explicou a atual crise alimentar com as consequências da pandemia de COVID-19, interrupções na cadeia de abastecimento, inflação, urbanização acelerada, fadiga acumulada do solo e alterações climáticas.