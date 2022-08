Índia aumenta as importações de carvão russo — CMIO

A Rússia se tornou o terceiro maior fornecedor de carvão da Índia graças aos grandes descontos oferecidos pela commodity, superando outros grandes produtores, informou a Reuters na quinta-feira.

As importações de carvão da Índia da Rússia saltaram para pouco mais de 2 milhões de toneladas em julho, disse a agência, citando dados compilados pela agência de relatórios de preços CoalMint, que representa um aumento de 10% mês a mês.

A Rússia era anteriormente o sexto maior fornecedor de carvão para a Índia, com Indonésia, África do Sul, Austrália e Estados Unidos, alternadamente entre os cinco principais, diz a Reuters.

“Após as sanções impostas pelos países europeus, a Rússia tem lutado para vender seu carvão e está oferecendo grandes descontos. Isso é uma benção para os compradores indianos, pois eles aumentam a aquisição de carvão russo em um momento em que há escassez de carvão doméstico no país”, CoalMint disse em um comunicado publicado no início desta semana.

A maior parte do carvão que chegou da Rússia em julho era carvão térmico (1,4 milhão de toneladas) e carvão metalúrgico (0,29 milhão de toneladas). Historicamente, a Índia importava mais carvão de coque da Rússia. Mas em julho, observa a CoalMint, os volumes de carvão térmico russo, que é usado para gerar energia, aumentaram dramaticamente, aumentando 55% mês a mês e 500% ano a ano.













As importações de carvão metalúrgico, que é usado principalmente na siderurgia, aumentaram 75% em relação ao mês anterior. Devido à proximidade física da Rússia com a Índia, seu carvão coqueificável produz um custo de produção de aço menor por tonelada em comparação com suprimentos de países como Austrália e Estados Unidos, explica a CoalMint.

O banco central da Índia introduziu no mês passado um novo mecanismo para acordos comerciais internacionais em rúpias, com o objetivo de promover o comércio com a Rússia depois que Moscou foi cortada de moedas importantes como o dólar e o euro devido a sanções sobre o conflito na Ucrânia. Segundo a Reuters, as importações da Índia da Rússia aumentaram quase cinco vezes para mais de US$ 15 bilhões desde fevereiro.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT