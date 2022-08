Politico: comandantes chineses ignoram tentativas dos EUA de contatá-los

MOSCOU, 6 de agosto – RIA Novosti. Representantes do comando militar americano tentaram repetidamente entrar em contato com seus colegas chineses em meio às crescentes tensões em torno de Taiwan, mas não atendem às ligações, escreve o Politico.

As relações entre Washington e Pequim deterioraram-se significativamente nos últimos dias devido à visita da presidente da Câmara dos Representantes do Congresso, Nancy Pelosi, a Taiwan, que ocorreu apesar das objeções da RPC. A China alertou repetidamente o lado americano que, se a viagem ocorrer, não ficará sem consequências e implicará em medidas duras.

Pouco depois de Pelosi chegar à ilha, a China anunciou o início de exercícios militares em várias áreas ao redor de Taiwan. As manobras de tiro ao vivo começaram oficialmente na quinta-feira e vão até as 12h de domingo.

Após a visita de Pelosi, o Ministério das Relações Exteriores da China anunciou o término dos contatos com os Estados Unidos sobre diversos temas, inclusive na esfera da defesa. Assim, Pequim cancelou uma reunião de trabalho de representantes dos ministérios da defesa dos dois países. A China interromperá o diálogo no nível dos comandos militares regionais da RPC e dos Estados Unidos, bem como as reuniões com representantes americanos no âmbito do mecanismo de segurança marítima.