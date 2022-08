Sanções anti-russas colocam em risco a segurança alimentar global – Moscou – CMIO

As restrições dificultam a colheita de safras para exportação, disse o ministro da Agricultura da Rússia

As sanções estão interrompendo as colheitas de grãos na Rússia e podem exacerbar a crise alimentar no exterior, disse o ministro da Agricultura, Dmitry Patrushev, acrescentando que o país pode ter que revisar seus planos de exportação.

Os agricultores russos estão tendo problemas para cumprir seus planos de colheita, disse o ministro na sexta-feira, conforme relatado pelo canal Telegram do Ministério da Agricultura.

Ele citou condições climáticas severas em algumas regiões, incluindo fortes chuvas e ventos, bem como “dificuldades” com a importação de peças sobressalentes para equipamentos agrícolas como razões pelas quais o rendimento foi “Significativamente menor” do que no ano passado.

“Tudo isso cria riscos para atingir a meta de colheita de 130 milhões de toneladas de trigo. Claro, vamos atender completamente as necessidades do nosso mercado. Não será um problema”, disse Patrushev.

“No entanto, se não cumprirmos nossas [harvest] planos, seremos obrigados a rever nossos planos de exportação de 50 milhões de toneladas. Isso, por sua vez, pode impactar negativamente o mercado global de colheitas.”













De acordo com o ministério, Patrushev alertou que a quantidade de trigo disponível diminuirá globalmente nesta temporada devido a vários fatores, incluindo secas nos EUA e na Europa, inundações na Austrália e condições climáticas extremas na Índia. Tudo isso, aliado a “restrições logísticas”, cria “sérios riscos para a segurança alimentar global”, disse Patrushev.

A ONU alertou que a interrupção das exportações de grãos da Ucrânia, outro grande produtor de trigo, prejudicaria a África e outros países em desenvolvimento, criando um “crise global sem precedentes da fome”.

Após o recente acordo Rússia-Ucrânia intermediado pela ONU e pela Turquia, um navio de grãos deixou o porto de Odessa, no Mar Negro, na segunda-feira, a primeira ocorrência desse tipo desde o início do conflito.

Na sexta-feira, três navios carregados de grãos deixaram os portos ucranianos do Mar Negro, informou a Reuters, citando o Ministério da Defesa turco e testemunhas.

Muitos países, incluindo os EUA e a UE, impuseram sanções abrangentes a Moscou em resposta à sua operação militar na Ucrânia, lançada no final de fevereiro.