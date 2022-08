China promete ‘punir’ infratores – CMIO

Pequim insiste que o controle chinês sobre Taiwan é inevitável, após visita provocativa do presidente da Câmara dos EUA

O principal diplomata da China denunciou a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan como uma “farsa completa”, alertando que aqueles que “ofender” Pequim enfrentará consequências.

Falando a repórteres à margem de uma reunião no Camboja na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, criticou a viagem de Pelosi à ilha, considerando a viagem uma provocação, já que Pequim considera Taiwan parte de seu próprio território.

“Isso é uma farsa completa. Sob o disfarce de ‘democracia’, os EUA estão violando a soberania da China”, disse. disse ele, acrescentando que “Essas ações perversas não alterarão o consenso internacional sobre o princípio de Uma China, nem a tendência histórica irreversível de que Taiwan retornará à pátria.”

Aqueles que brincam com fogo perecerão por ele, e aqueles que ofenderem a China serão punidos.

A visita de Pelosi, que foi divulgada com dias de antecedência, provocou uma resposta dura das autoridades chinesas, que condenaram repetidamente as viagens anteriores de delegações de nível inferior.

SC&FM da China Wang Yi: A visita do orador Pelosi à região chinesa de Taiwan é uma farsa completa. A tendência histórica irreversível do retorno de Taiwan à pátria não pode ser alterada. Aqueles que ofenderem a China certamente serão punidos. pic.twitter.com/OXcnHf7u0T — Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) 3 de agosto de 2022

Pequim também respondeu com uma grande rodada de exercícios militares realizados ao redor da ilha, que supostamente incluirá um “bloqueio conjunto” exercício, “assalto marítimo e treinamento de combate terrestre e aéreo” bem como a exibição de “armas avançadas” como o míssil hipersônico DF-17 da China.













Embora os Estados Unidos aceitem formalmente o princípio ‘Uma China’ de Pequim, sob o qual Taiwan faz parte da própria China, há muito tempo mantém uma política de ambiguidade deliberada em relação à ilha, aprovando uma série de vendas de armas ‘defensivas’ para Taipei ao longo dos anos enquanto se abstém de quaisquer compromissos formais de segurança. Desde que assumiu o cargo, no entanto, o presidente dos EUA, Joe Biden, fez declarações em desacordo com essa posição, chegando a dizer que as tropas americanas defenderiam a ilha de qualquer futuro ataque chinês, embora os funcionários da Casa Branca tenham sido rápidos em recuar esses comentários. .