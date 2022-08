Pequim inicia exercícios ‘sem precedentes’ em Taiwan – CMIO

O Exército de Libertação Popular lançou grandes jogos de guerra após uma viagem de alto nível dos EUA a Taiwan

Os militares chineses iniciaram uma grande rodada de exercícios militares perto da ilha de Taiwan, informou a mídia estatal, fazendo uma demonstração de força em retaliação a uma recente visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi.

Os exercícios de fogo real começaram na tarde de quinta-feira, informou a CGTN da China, citando o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular (PLA). Poucos detalhes ainda foram anunciados, mas os militares observaram que os exercícios serão realizados em seis áreas nas águas ao redor de Taiwan.

Relatórios anteriores na mídia estatal sugeriram que os exercícios incluiriam uma “bloqueio conjunto” furar, “assalto marítimo e treinamento de combate terrestre e aéreo”, bem como a demonstração de “armas avançadas” como o míssil hipersônico DF-17 de Pequim. O Global Times da China informou que os mísseis chineses deveriam “voe sobre a ilha de Taiwan pela primeira vez”, chamando os treinos “sem precedente.”













Antes do relatório da CGTN, os militares de Taiwan afirmaram ter repelido dois drones chineses que voavam perto das ilhas Kinmen, fortemente fortificadas, localizadas a menos de 16 quilômetros da costa do continente. No entanto, as autoridades chinesas não confirmaram o suposto encontro.

Os exercícios do PLA seguem uma visita de alto nível a Taiwan pela presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, no início desta semana, que Pequim denunciou como uma “farsa completa” e uma violação de sua soberania, vendo Taiwan como parte de seu próprio território.