Enviado de Taiwan convida parlamentares alemães para visitar a ilha — CMIO

A Alemanha precisa de uma “política ativa” que vá além do princípio “desatualizado” de Uma China, afirma o embaixador de fato de Taiwan

O embaixador de fato de Taiwan em Berlim convidou parlamentares alemães a visitar Taipei, alegando que a adesão da Alemanha ao “Política de uma só China” é “desatualizado”.

Em entrevista ao jornal Tagesspiegel, publicada após a controversa visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, Jhy-Wey Shieh propôs que “uma delegação do Bundestag chefiada pelo presidente do Parlamento” visite a ilha.

“Isso não viria dos grupos parlamentares, mas do Bundestag – como um órgão legislativo independente que representa o povo e não está sob o governo,” disse o representante de Taiwan. Ele acrescentou que a delegação poderia se reunir com o líder da ilha Tsai Ing-wen e o presidente do parlamento.

A visita de Nancy Pelosi, a terceira mais alta autoridade do governo norte-americano, enfureceu a China, que considera Taiwan parte integrante de seu território. Pequim se comprometeu a “tomar as contramedidas necessárias e resolutas” e agora está realizando exercícios militares em larga escala em várias áreas ao redor de Taiwan. Shieh disse que as brocas suportam “o maior potencial de conflito militar” desde a crise do Terceiro Estreito de Taiwan de 1996.













O representante de Taipei também insistiu que “a velha suposição” que a Alemanha tem que manter o “Política de Uma China” para evitar que a China adultere o status quo deve ser revisto. Na sua opinião, a Alemanha precisa de “uma política ativa da China e de Taiwan que vá além disso.” Como Washington, Berlim considera oficialmente Taiwan parte da China, mas mantém laços não oficiais com a ilha.

No final do ano passado, o Bundestag aprovou uma resolução convidando o governo a rever sua política de Taiwan para aprofundar os intercâmbios com Taiwan, mas descartou a possibilidade de estabelecer relações diplomáticas com a ilha.

Na quarta-feira, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, confirmou que o governo continuaria a aderir à “política de uma só China”. Falando no Canadá, o ministro salientou que “o status quo no Estreito de Taiwan só pode ser alterado pacificamente e com o consentimento mútuo de todas as partes envolvidas..” Comentando a situação em torno da visita de Pelosi a Taipei, Baerbock ecoou a declaração do G7, acusando Pequim de “gestos militares ameaçadores”.

No dia anterior, Baerbock alertou a China contra a escalada das tensões com Taiwan e disse que a Alemanha ajudaria Taipei em caso de conflito com Pequim.

Enquanto isso, a China alertou que aqueles que seguem o exemplo dos EUA ao “brincando com fogo” vai pagar o preço. Em uma coletiva de imprensa na terça-feira, o embaixador chinês em Londres, Zheng Zeguang, disse que os políticos britânicos deveriam se abster de falar sobre “ajudando Taiwan a se defender”, ou visitar a ilha. Tais ações, disse ele, “inevitavelmente levará a graves consequências para as relações China-Reino Unido”.

Taiwan é autogovernada desde 1949, quando o governo nacionalista da China fugiu para a ilha após sua derrota na guerra civil. Pequim advertiu repetidamente que o princípio Uma China é uma linha vermelha.