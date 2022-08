Órgãos de porcos mortos parcialmente revividos – estudo – CMIO

O experimento fez os corações dos porcos se contraírem novamente depois de estarem mortos por mais de uma hora

Os cientistas conseguiram reviver células e restaurar algumas funções de órgãos em porcos que estavam mortos há mais de uma hora em um experimento inovador que levanta a questão sobre onde está a linha entre a vida e a morte.

Em um relatório publicado na revista Nature na quarta-feira, um grupo de cientistas de Yale revelou que restaurou a circulação sanguínea e a atividade celular em órgãos de porcos, como coração e cérebro, bombeando uma solução personalizada nos animais mortos.

O procedimento, chamado OrganEx, viu os corpos injetados com um fluido que continha sangue de porco e 13 outros compostos, como anticoagulantes. A solução, segundo os cientistas, “retardou a decomposição dos corpos e rapidamente restaurou algumas funções dos órgãos”, fazendo com que os corações dos porcos se contraíssem novamente, com fígado e rins demonstrando alguma atividade.

Os porcos mortos começaram alguns movimentos corporais involuntariamente, sacudindo a cabeça, pescoço e torso depois de serem injetados com corante de contraste que deveria ajudar os cientistas a monitorar a atividade cerebral. Os pesquisadores não souberam dizer exatamente por que isso aconteceu, mas sugeriram que os movimentos surgiram não no cérebro, mas na medula espinhal, que pode controlar algumas funções motoras.

Ao mesmo tempo, enquanto o sistema conseguiu defender alguns tecidos cerebrais de danos, não havia sinais de que os animais tivessem recuperado a consciência.

No entanto, Nita Farahany, neuroeticista da Duke University em Durham, Carolina do Norte, disse à revista que esses últimos experimentos foram “esplêndido.” Embora ela tenha alertado que este estudo é preliminar, ela disse que apoia a ideia de que algumas limitações percebidas do corpo humano podem ser superadas com o tempo.













De acordo com o Dr. Sam Parnia, professor associado de medicina intensiva e diretor de cuidados intensivos e pesquisa de ressuscitação na NYU Grossman School of Medicine, este estudo é “verdadeiramente notável” e “incrivelmente significativo.” “Ele demonstra que após a morte, células em órgãos de mamíferos (incluindo humanos), como o cérebro, não morrem por muitas horas”, disse ele ao Science Media Center.

Ele também destacou que a pesquisa pode contribuir para diluir os limites entre a vida e a morte, dizendo que o estudo demonstrou que “nossa convenção social em relação à morte… como um final preto e branco absoluto não é cientificamente válida.” “Por outro lado, cientificamente, a morte é um processo biológico que permanece tratável e reversível por horas após sua ocorrência.,” ele adicionou.

Os pesquisadores acreditam que suas descobertas podem ser aplicadas em humanos. De acordo com Farahany, as implicações podem ser tão “profundo” como o advento da RCP e dos ventiladores, pois o novo método poderia potencialmente ser usado para salvar órgãos para transplante ou até mesmo ressuscitá-los.

O experimento segue um estudo de 2019 que viu cientistas restaurando com sucesso a função celular em vários cérebros de porco que estavam mortos há várias horas. Além de questionar a definição de morte, a pesquisa também forneceu aos cientistas uma plataforma valiosa para estudar distúrbios e doenças cerebrais.