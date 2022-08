Mídia sugere próxima parada na viagem de Pelosi à Ásia — CMIO

O presidente da Câmara pode se tornar o primeiro funcionário de alto nível dos EUA a visitar a fronteira fortemente fortificada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte desde Donald Trump

Depois de provocar a fúria da China com sua visita a Taiwan, a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, agora planeja visitar a Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa as Coreias do Sul e do Norte na quinta-feira, segundo a Associated Press.

No início do dia, a política dos EUA se reuniu com o presidente da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, Kim Jin Pyo, e outros membros do parlamento como parte de sua turnê pela Ásia, que até agora incluiu paradas em Cingapura, Malásia e Taipei.

Após a reunião, a oradora e seu colega sul-coreano emitiram uma declaração conjunta expressando preocupações sobre as ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte e prometeram apoiar os esforços para manter uma forte dissuasão contra Pyongyang e alcançar sua desnuclearização.

A possível viagem de Pelosi à DMZ, a fronteira intercoreana fortemente fortificada controlada conjuntamente pelo Comando da ONU liderado pelos EUA e pela Coreia do Norte, ocorreria antes de sua chegada ao Japão, que é a próxima parada em seu itinerário oficial, de acordo com um sul-coreano. oficial que falou com a AP sobre as condições de anonimato.

Espera-se que o orador da Câmara dos EUA viaje para a Área de Segurança Conjunta (JSA), também conhecida como Aldeia da Trégua, no coração da zona de amortecimento da DMZ, criada no final da Guerra da Coréia na década de 1950. A JSA tem sido frequentemente usada por funcionários dos EUA como um local para reafirmar seu compromisso de segurança com a Coreia do Sul.

Se a viagem se materializar, será a primeira vez que uma autoridade de alto nível dos EUA visitará a zona desde que Donald Trump se encontrou com o líder norte-coreano Kim Jon Un em 2019.













O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, que não pôde se encontrar pessoalmente com Pelosi devido às férias programadas para esta semana, disse durante um telefonema com o orador que sua visita à JSA seria “um sinal de uma forte dissuasão contra a Coreia do Norte”, conforme relatado pelo meio de comunicação News1.

No entanto, como aponta a AP, a visita de Pelosi à fronteira provavelmente atrairá a ira de Pyongyang, que condenou a visita do orador a Taiwan, descrevendo-a como um exemplo claro de “a interferência imprudente dos EUA nos assuntos internos de outros países”.

Nancy Pelosi, 82, visitou Taiwan na terça-feira, apesar dos repetidos protestos de Pequim, que considera a ilha parte do território soberano da China.

Pequim convocou a visita do orador “uma farsa completa” e reagiu lançando exercícios militares em torno de Taiwan e alertando os EUA que a visita de Pelosi teria um “impacto severo” sobre as relações bilaterais entre Pequim e Washington.