Plano de redução do consumo de gás da UE será finalizado em 5 de agosto, diz fonte

Os ministros de Energia da UE chegaram a um acordo político sobre o plano “Economize gás para um inverno seguro” — uma redução coordenada da demanda de consumo de gás apresentada em 26 de julho. O plano de emergência pressupõe um corte voluntário de 15% no consumo de gás natural de agosto de 2022 a março de 2023, que os Estados-membros devem instituir “com medidas de sua própria escolha”. Se a meta não for atingida, o plano pode se tornar obrigatório. Para que o plano seja aprovado, é necessário que uma maioria qualificada dos países da UE o apoie, de acordo com as normas em vigor.