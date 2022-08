Cargueiro com grãos ucranianos liberados para trânsito — CMIO

O Razoni foi inspecionado na quarta-feira antes que a Turquia permitisse que ele passasse pelo Estreito de Bósforo

O Ministério da Defesa turco divulgou imagens mostrando uma inspeção do Razoni, o primeiro navio de carga em meses transportando grãos ucranianos para um cliente no exterior. A entrega está sendo realizada sob um esquema negociado com a Rússia no mês passado.

As verificações na quarta-feira foram realizadas por uma equipe conjunta, que confirmou que a embarcação estava em conformidade com os termos do acordo. O Razoni, um navio de carga seca com bandeira de Serra Leoa, está transportando mais de 26.000 toneladas de milho para o Líbano.

A inspeção durou cerca de três horas, segundo a ONU, após o que o cargueiro seguiu em direção ao seu destino, Trípoli.

O navio partiu do porto ucraniano de Odessa na segunda-feira, no que se espera ser a primeira de muitas viagens destinadas a aliviar o aumento dos preços globais dos alimentos. Até agora, o Razoni é o único cargueiro a deixar os três portos ucranianos autorizados a operar embarques sob o acordo, com Kiev não oferecendo nenhuma explicação para o atraso.

1 Agosto 2022 tarihinde Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan 27 bin ton mısır ile hareket eden ve dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşan RAZONİ isimli gemi, bugün Müşterek Denetleme Timi tarafından denetlendi. Gemi Lübnan’a varmak üzere seyrine devam ediyor. pic.twitter.com/u5aAIjowy2 — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 de agosto de 2022

As exportações ucranianas de grãos, um de seus principais produtos comercializados internacionalmente, foram suspensas no Mar Negro depois que a Rússia atacou o país no final de fevereiro. Kiev alegou que a Rússia estava impedindo a saída de navios civis, enquanto Moscou disse que a Ucrânia era responsável pela paralisação, tendo colocado minas marítimas perto de seus portos para evitar possíveis ataques anfíbios russos. A Turquia e a ONU ajudaram a negociar um acordo de compromisso, que permitiu a retomada do tráfego marítimo.

O papel de Ancara como mediador decorre do controle de dois estreitos pelos quais todos os navios precisam passar para ir do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo ou vice-versa. A Turquia abriga um centro de coordenação conjunto para todas as quatro partes interessadas. As inspeções de navios destinam-se a garantir que eles não sejam usados ​​para contrabandear armas para a Ucrânia ou transportar cargas não cobertas pelo acordo.

Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 de agosto de 2022

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.