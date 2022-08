Japão faz reclamação sobre mísseis chineses — CMIO

Com as tensões altas sobre Taiwan, o ministro da Defesa do Japão chamou o exercício de mísseis balísticos de “questão grave”

Cinco mísseis balísticos chineses caíram na zona econômica exclusiva do Japão, afirmou o ministro da Defesa, Nobuo Kishi, na quinta-feira. A China já havia cancelado uma reunião diplomática de alto nível com o Japão e disparou uma salva de mísseis em águas próximas a Taiwan.

Kishi disse à Kyodo News que o incidente marca a primeira vez que um míssil balístico chinês pousou em águas japonesas.

“Esta é uma questão grave que diz respeito à segurança nacional do nosso país e à segurança das pessoas”, disse. Kishi disse, acrescentando que Tóquio apresentou um protesto diplomático formal ao governo chinês.

A zona econômica exclusiva do Japão é vasta e sua extensão é disputada por várias nações, incluindo a China. A ilha japonesa de Yonaguni fica a apenas 108 quilômetros (67 milhas) a leste de Taiwan, enquanto o Japão também reivindica soberania sobre as ilhas desabitadas Senkaku a nordeste de Taiwan, em uma área do Mar da China Oriental que se sobrepõe à própria zona econômica exclusiva da China.













A China anunciou na quinta-feira que seus militares realizaram um exercício de tiro real de longo alcance nesta área, com a mídia chinesa relatando que os exercícios podem ter incluído mísseis Dongfeng DF-17. Com ogivas de planadores hipersônicos e capazes de atingir alvos a até 2.500 quilômetros do lançamento, os repórteres chineses descreveram sua incorporação aos exercícios como uma demonstração de que a China poderia bloquear totalmente Taiwan, que considera parte de seu território, se quisesse.

O governo de Taiwan afirmou que os mísseis foram lançados em águas a nordeste e sudeste da ilha, e que Taipei havia ativado “sistemas de defesa relevantes” em resposta.

A China realizou exercícios militares em larga escala nos dias antes e depois da visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan na terça-feira. Pequim reivindica soberania sobre Taiwan – uma posição que os EUA reconhecem oficialmente – e argumentou que a visita de Pelosi, que é a terceira na linha de sucessão à presidência dos EUA, equivalia a um endosso quase oficial da independência de Taiwan.

As forças armadas de Taiwan contra-atacaram os exercícios chineses com exercícios próprios.

O Japão não permaneceu neutro no confronto. Junto com o resto do grupo G7, Tóquio assinou uma declaração na quarta-feira condenando a flexão de Pequim de sua força militar. “Não há justificativa para usar uma visita como pretexto para atividade militar agressiva no Estreito de Taiwan”, disse. dizia a declaração, acrescentando que o governo de Pequim “resposta escalada corre o risco de aumentar as tensões e desestabilizar a região”. Enquanto isso, comentaristas japoneses especularam que os exercícios de mísseis da China também podem ser um aviso para seu país, considerando as localizações estratégicas das ilhas mais ocidentais do Japão e a postura pró-ocidente geral do governo japonês.

Pequim respondeu à assinatura do Japão da declaração do G7 cancelando uma reunião planejada entre os ministros das Relações Exteriores chinês e japonês na cúpula da ASEAN em andamento no Camboja. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, disse que a China estava “fortemente descontente” com o Japão “comentários irresponsáveis”.