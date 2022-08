Rússia condena jogadora de basquete dos EUA a 9 anos de prisão; Biden reage e pede libertação

“Uma pena de nove anos de prisão a cumprir em uma colônia penal do regime geral com uma multa 1₽ milhão de rublos [cerca de R$ 83 mil]”, declarou a juíza Ana Sótnikova.

Griner admitiu sua culpa no tribunal, mas insistiu que não tinha intenção de cometer o crime e que havia recolhido sua bagagem “com pressa”. Durante as discussões, ela também disse que um médico do Arizona havia prescrito maconha em vez de analgésicos tradicionais, devido aos efeitos colaterais deste último.