Presidente do México propõe trégua global de 5 anos para evitar conflitos militares: Não à hegemonia

“A posição de nosso país é que não haja guerras, que se evitem confrontos armados, que se busquem acordos por meio do diálogo. O mundo está disposto a acordar entre todos os povos, as nações, uma trégua de pelo menos cinco anos para enfrentar a crise que afeta os povos. Uma trégua que acabe com a guerra, o confronto, as provocações”, afirmou.