Nicarágua acusa EUA de violarem regulamentos do comércio de açúcar

A acusação das autoridades da Nicarágua são feitas logo após os EUA cancelarem a compra de 22.114 toneladas de açúcar do país caribenho, correspondente ao ciclo de produção 2022–2023, por motivos exclusivamente políticos.

Os EUA, vale lembrar, sancionaram membros do governo nicaraguense desde a reeleição de Daniel Ortega, em outubro de 2021. Em junho deste ano, Washington aplicou restrições a 93 indivíduos da Nicarágua relacionados a ações que supostamente minam a democracia nicaraguense.

Bermúdez apontou que a Nicarágua, apesar disso, tinha um acordo para a comercialização das 22.114 toneladas de açúcar para os EUA por uma cota estabelecida com a OMC. No entanto as autoridades norte-americanas cancelaram a compra alegando razões políticas.

Para a Nicarágua, isso “viola as normas internacionais” da OMC.

Que os Estados Unidos tenham eliminado a Nicarágua da cota da OMC, não significa a falência da indústria açucareira, assegurou Jesús Bermúdez, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio da Nicarágua.

“É uma medida política que viola os tratados”

O ministro explicou que seu país, ao lado de outros 39 Estados, é signatário do acordo comercial firmado com a OMC por meio do qual Washington compra 1,1 milhão de toneladas de açúcar por ano.

Ele acrescentou que tal cancelamento não afeta os contratos de compra que se limitam ao Tratado de Livre-Comércio entre República Dominicana, América Central e Estados Unidos (Cafta, na sigla em inglês), que são de 29.040 toneladas.

“Portanto nossa indústria açucareira pode continuar exportando a cota para os Estados Unidos”, disse.

Ainda em relação à decisão do governo norte-americano, as 22.114 toneladas canceladas representam 5,94% da produção anual de açúcar da Nicarágua, com um valor estimado de cerca de US$ 9,9 milhões (R$ 51,6 milhões).

Organização Mundial do Comércio, para compra de açúcar de nações que têm capacidade para vender o produto com tarifas A alta produção de açúcar dos EUA é insuficiente para cobrir toda a sua demanda anual. Por isso, foi negociada uma cota anual, no âmbito da, para compra de açúcar de nações que têm capacidade para vender o produto com tarifas mais baixas.

